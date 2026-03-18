中国衛星航法システム管理弁公室はこのほど、より優れたサービスを提供するため、北斗衛星航法システムが近日中に軌道上のアップグレードを実施し、一部の衛星の動作状態を最適化調整すると発表しました。成熟し機能が完備され性能に優れたグローバル衛星航法システムとして、現在、北斗衛星航法システムの軌道上運行衛星数は50基に達し、空間信号精度は2メートル未満です。北斗の応用が絶えず拡大するにつれ、北斗の高精度時空間