難治性の血液がん「成人Ｔ細胞白血病リンパ腫（ＡＴＬ）」の再発予防を目的としたワクチンを、国立病院機構九州がんセンター（福岡市）などのチームが開発した。寛解した患者に特殊な細胞を投与し、免疫システムを活用してがん細胞だけを破壊する。数年以内の実用化を目指しており、治験を続けるため、クラウドファンディング（ＣＦ）で資金を募っている。ＡＴＬは、国内の推定感染者数が１００万人前後とされる「ヒトＴ細胞白