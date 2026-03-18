甲子園で春夏３回の優勝を果たし、名伯楽として知られる帝京（東京）前監督の前田三夫さん（７６）の教え子２人が、１９日開幕の第９８回選抜高校野球大会で初めて指揮を執る。初出場の帝京長岡（新潟）と１６年ぶりに挑む帝京の両監督は、ともに高校時代に培った「帝京魂」を胸に躍進を誓っている。（河内勇弥、小川朝煕）「甲子園で教え子２人の雄姿を見られるなんて、こんな幸せなことはない」１９７２年から半世紀ほど監