佐賀県がアニメやゲーム、漫画などとコラボした情報発信プロジェクト「サガプライズ！」が、斬新なアイデアを駆使して好調だ。今年は連載２０周年を迎えた佐賀県出身の漫画家、原泰久さん（５０）のヒット作「キングダム」と手を組み、空港や防波堤をファンの「聖地」に変えた。事業開始から１０年以上継続しており、注目が集まっている。（近縄志季）佐賀市川副町の佐賀空港は今、古代中国を舞台としたキングダム一色に染まっ