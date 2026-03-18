47都道府県で「値上がり」 資源エネルギー庁の委託を受けた石油情報センターが2026年3月18日に公表した石油製品小売市況調査によりますと、3月16日時点のレギュラーガソリン店頭価格（全国平均）は1リットル190.8円となりました。 前週の3月9日時点（161.8円）から約29円の大幅な上昇です。 都道府県別に見ると、レギュラーガソリン（3月9日→3月16日）の価格変動は以下の通りです。 最高額は山形県の