声優の浪川大輔（49）が、17日放送のBS日テレ「全国こだわり酒場多幸飲み紀行」（火曜後9・54）にゲスト出演し、人気アニメ「ルパン三世」にまつわるエピソードを語った。11年から石川五ェ門役を井上真樹夫から引き継いだ。五ェ門役は3代目で、今年で15年になる。MCの「おぎやはぎ」矢作兼からは「2代目…3代目でもいいんですけど、前（の声優）に寄せるものなの？絶対に」と問われた。浪川はまず「HUNTER×HUNTER」のヒソ