京都大は１９日、研究者や学生へのインタビューなどを集めた「京大マガジン」を創刊する。デジタル化が進む今、あえて紙の雑誌を発行し、「小さな抵抗」から生み出されるアイデアに期待した取り組みという。一般読者向けの読み物で、「自由の学風」を理念とする京大らしい情報発信に注目が集まりそうだ。（京都総局矢沢寛茂）準備号にあたる初回０号のテーマは「失敗」。編集長の藤原辰史・人文科学研究所教授（４９）が巻頭