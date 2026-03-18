俳優の泉ピン子（78）が16日放送のTOKYO FM『TOKYO SPEAKEASY』（毎週月〜木曜深1：00）に出演。演出家のテリー伊藤と共にトークを展開し、2010年に移住した静岡県熱海市のマンション購入にまつわるエピソードを明かした。【写真】泉ピン子が公開した色鮮やかな花が咲き誇るガーデニング熱海移住のきっかけは、脚本家・橋田壽賀子さんからの誘いだったという。当時、アメリカ・アリゾナで1ヶ月ほどロケを行っていたピン子は