お笑いタレント・ハリウッドザコシショウ（52）が、16日深夜放送のTBS系「バナナマンのしらバナ」（月曜深夜0・06）に出演。本名を明かされ、恥ずかしがる一幕があった。番組冒頭で「バナナマンと同世代だけど、知らない芸人はこちら」と紹介されたのがハリウッドザコシショウ。平成ノブシコブシの吉村が「芸歴34年目。本名は中澤滋紀（しげき）さんです」と情報を追加した。これにはバナナマン・設楽が「えっ？なかざわしげ