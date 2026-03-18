愛媛県大洲市の鹿野川ダム2018年7月の西日本豪雨の際、愛媛県の肱川にある鹿野川ダム（大洲市）と野村ダム（西予市）が緊急放流され、浸水被害により犠牲者が出たのは放流操作が不適切だったためとして、被災者や遺族ら31人が国と両市に計約5億3800万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で松山地裁（古市文孝裁判長）は18日、請求を棄却した。訴訟で原告側は、両ダムを管理する国土交通省四国地方整備局が事前に放流し容量を十分に