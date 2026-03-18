非政府組織（NGO）ピースボートなど国内の20団体が18日、日米首脳会談に先立ち、イラン攻撃の即時停止を米国とイスラエルに求める高市早苗首相宛ての要請書を郵送した。「現在行われている軍事攻撃は明確な国際法違反で、日本は米国主導の戦争にいかなる形でも協力すべきではない」と訴えた。トランプ米大統領が、ホルムズ海峡の安全確保に向けて日本などへ艦船の派遣を要求したことについて、要請書では「自衛隊を派遣する法