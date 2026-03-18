居場所のない若者らが集い、非行や犯罪の温床になってきた東京・歌舞伎町の「トー横」（新宿区）と呼ばれる一帯で、区が主導するキッチンカーの試験営業が始まった。治安の悪化に悩む地元住民らと連携した取り組みで、トー横の負のイメージを払拭（ふっしょく）して街のにぎわい創出にもつなげる狙いがある。（大塚美智子）週末の１５日夜、高層ビルに囲まれた広場と隣接する約６０メートルの区道沿いに、肉料理やビールなどを