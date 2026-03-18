“令和の愛人”ことグラビアアイドルの真島なおみ（28）が17日配信のABEMA「愛のハイエナ5」（火曜後11・00）にゲスト出演。かつて、“イケメン俳優”と六本木で遭遇したエピソードを告白した。この日は、番組の人気企画である「山本裕典、ホストになる。」が配信された。スタジオトークでニューヨーク・屋敷裕政から「山本裕典さんとは面識ありますか？」とゲスト出演していた真島と橋本梨菜に質問した。橋本は「ないんです