3月17日、俳優の佐藤二朗が公式Xを更新し、自身が原作・脚本・主演を務めた映画『名無し』が、2026年5月22日に公開されることを報告した。あわせてポスタービジュアルも解禁され、注目が集まっている。佐藤は《その過激なテーマと特殊な世界観ゆえにお蔵入り寸前となっていた映画脚本がようやく形になりました》と投稿し、映像化にあたり大きな困難があったことを明かした。2月24日には映画の公式Xの投稿をリポストしている