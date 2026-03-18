3月17日、女優の桜井日奈子が公式Xを更新し、4月29日公開の映画『SAKAMOTO DAYS』の場面カットを公開した。桜井は作中で暗殺組織『どんでん会』に所属する殺し屋・帯黒役を演じることが発表されている。これまでの清純派のイメージを覆すビジュアルが、注目を集めている。桜井は《帯黒に向けて身体を絞ったんですけど、撮影終えたら一瞬で戻りました》と投稿し、赤いチューブトップに黒のショートパンツという露出度の高い衣装