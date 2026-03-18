フジテレビの動画配信サービス・FODでは、ドキュメンタリー番組『信じた道を琢磨と共に激走2200キロ 〜ラリー・モンテカルロ挑戦の軌跡〜』を、27日10時から独占配信する。『信じた道を琢磨と共に激走2200キロ 〜ラリー・モンテカルロ挑戦の軌跡〜』本作は、世界的ドライバー・佐藤琢磨と「ホンダ学園」の学生たちが、伝統のラリー「ラリー・モンテカルロ・ヒストリック」に挑む姿を追った密着ドキュメンタリー。若き整備士の