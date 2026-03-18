NTTドコモ、KDDI、沖縄セルラー電話、ソフトバンクおよび楽天モバイルの5社は3月18日、非常時における通信の代替手段の提供を目的として、非常時の通信を支える「JAPANローミング」を4月1日に開始することを発表した。これにより、大規模な災害や障害などにより契約中の通信事業者の通信サービスを利用できない場合でも、ユーザーは代替手段として他の通信事業者のネットワーク（4G LTE）に一時的に接続し、一部の通信を利用可能と