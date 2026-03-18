【ニンテンドードリーム5月号】 3月21日 発売予定 価格：1,280円 徳間書店は、任天堂専門誌「ニンテンドードリーム5月号」を3月21日に発売する。価格は1,280円。 5月号は「ポケットモンスター」シリーズ最新作「ポケットモンスター ウインド・ウェーブ」の情報や「Pokémon LEGENDS Z-A」総選挙などの特集記事を掲載。特