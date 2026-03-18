WBC決勝、米国はベネズエラに敗れ準優勝第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は17日（日本時間18日）、米マイアミのローンデポ・パークで行われた決勝で世界ランク3位の米国が同5位のベネズエラに2-3で敗れた。2大会ぶりの世界一奪還はならず。日本に敗れた前回に続き、2大会連続の準優勝となった。マーク・デローサ監督は、試合後のロッカールームの様子を証言。「2週間半の団結力は特別なものです」と話した。一