ようやく春コーデを楽しめる時季。にもかかわらず、着たい服がない……！ そんな大人女性におすすめのカーディガンを、今回は【ハニーズ】からピックアップします。春に悩まされる花粉やUV対策に役立つ機能も備わった「優秀カーデ」は、着まわしやすいのに手に取りやすい価格も魅力です。 春コーデの相棒にしたいクルーネックカーデ 【ハニーズ】「花粉対策フラワー