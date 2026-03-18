WBC決勝・米国―ベネズエラワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は17日（日本時間18日）、米マイアミのローンデポ・パークで行われた決勝で世界ランク3位の米国が同5位のベネズエラに2-3で敗れた。2大会ぶりの世界一奪還はならず。敗れた直後の主砲の振る舞いは、現地で物議を醸している。試合後の表彰式。優勝したベネズエラの表彰に先んじて、準優勝のアメリカナインに銀メダルが授与された。各選手がバッターボックス