四国化成が養殖したシロアシエビ 四国化成ホールディングス（本社：丸亀市）が、「閉鎖循環式陸上養殖事業」への参画に向けた取り組みとして、シロアシエビの陸上養殖の実証実験を開始したと発表しました。 閉鎖循環式陸上養殖は、川や海とは接触せずに、施設内で水を循環させながら養殖する仕組みで、海面養殖と比べて気候の影響を受けづらく、海洋汚染のリスクも抑制できるため、環境負荷の低い持続可能な養殖方法