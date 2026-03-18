宇宙航空研究開発機構(JAXA)の「はやぶさ2」ミッションによって採取された小惑星リュウグウのサンプルから、DNAおよびRNAを構成する標準的な核酸塩基5種「アデニン」「シトシン」「グアニン」「チミン」「ウラシル」がすべて見つかったことがわかりました。A complete set of canonical nucleobases in the carbonaceous asteroid (162173) Ryugu | Nature Astronomyhttps://www.nature.com/articles/s41550-026-02791-z小惑星リュ