2024年秋に上演された上川隆也主演舞台『罠』の再演が決定し、6・7月に全国8ヵ所で上演されることが発表された。藤原紀香、渡辺大、財木琢磨、須藤理彩、藤本隆宏が共演する。【写真】黄色のコート姿が鮮烈！上川隆也、撮り下ろしフォト『罠』は、「演劇界のヒッチコック」と呼ばれたフランスの劇作家ロベール・トマが1960年に発表し、パリで初演されたサスペンス劇の傑作。2024年秋に「読売新聞創刊150周年記念舞台」として