キャンドゥに、世界中で愛されているディズニーキャラクター「ミッキー＆フレンズ」の新たなグッズが登場。鮮やかなビビッドカラーを基調にした、キャラクターたちのチャーミングな表情とレトロなテイストが毎日を楽しく彩るグッズが多数展開されます☆ キャンドゥ ディズニー「ミッキー＆フレンズ」シリーズ「ビビッドカラー」 発売日：2026年3月19日（木）より順次販売店舗：全国のキャンドゥ店舗(一部店舗を除