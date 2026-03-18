ＮＨＫの井上樹彦（たつひこ）会長が１８日、東京・渋谷の同局で定例会見を行い、報道局スポーツセンターに所属するチーフ・ディレクターの男が通行中の女性にわいせつな行為をしたとして不同意性交等の容疑で逮捕されたことについて言及した。会見の冒頭で事件について触れ「誠に遺憾であり、痛恨の極み。被害に遭われた方や視聴者の皆様に、改めて深くお詫（わ）びします」と謝罪。「容疑が事実であれば、報道機関として最も