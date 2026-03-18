福岡市に住む38歳の会社役員の男性が、出版社が著作権を持つ雑誌記事をインターネットのいわゆる「ニュースまとめサイト」上に無断公開したとして、山形県警は17日、著作権法違反の疑いで書類送検しました。公衆送信権などの侵害事案での摘発は県警初だということです。著作権法違反の疑いで書類送検されたのは福岡県福岡市に住む会社役員の男性（38）です。警察によりますと男性は2020年10月31日から2023年8月9日まで