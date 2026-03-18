【新華社フフホト3月18日】中国内モンゴル自治区アルシャー右旗の巴丹吉林（バダインジャラン）砂漠にある達格図紅海子キャンプ地で降雪が観測された。春の雪は音もなく降り積もり、どこまでも連なる砂丘を覆った。（記者/李雲平）