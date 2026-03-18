第９８回センバツ高校野球大会（１９日開幕・甲子園）の開会式リハーサルが１８日、行われた。第４日第１試合で九州国際大付（福岡）と対戦する神戸国際大付（兵庫）の青木尚龍（よしろう）監督（６１）が初戦への意気込みを語った。昨秋は県大会Ｖで近畿大会でも優勝。明治神宮大会決勝で九州国際大付に１―１１で敗れた。公式戦で唯一、敗れた相手との再戦に青木監督は「（ピッチャーは）右も左も将来、野球が職業になるんじ