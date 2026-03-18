CREVIA BASE Tokyo（クレヴィアベース トーキョー）にて、2026年3月20日より『「ピクサーの世界展」あなたが夢見た物語の世界へ』が開催されます。世界7カ国9都市累計350万人動員中の世界的大ヒットイベントがついに東京に初上陸。開催に先駆け、2026年3月18日にメディア向け先行内覧会が実施され、スペシャルサポーターの風間俊介さんとピクサー・アニメーション・スタジオ クリエイティブ・ディレクターのジェイ・ウォードさんが