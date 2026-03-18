タレントの杉浦太陽が１８日、都内で行われたトヨタ自動車の子ども見守りＧＰＳ「ＳａｙｕＵ（サユー）」新モデル発表会に出席した。杉浦は５児の父。今でこそ筋肉キャラのイメージもあるが、きっかけは子どもから「パパ、ウルトラマンだよね。なんで細いの？」と言われたことだと告白。その日から毎日筋トレを行ってきたといい「筋肉だけつけて１２キロ増やした。保育園の頃の絵日記は、パパは棒で描かれてましたが、小学生に