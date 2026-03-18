１５日、遠安県旧県鎮で食用キノコの生産・加工・販売を手がける宜昌市潤生農業で、新鮮なアミガサタケを棚に並べる作業員。（宜昌＝新華社記者／伍志尊）【新華社宜昌3月18日】中国湖北省宜昌（ぎしょう）市遠安県ではこのところ、広く栽培されているアミガサタケが豊作となっており、生産者は収穫や加工作業に追われている。同県はここ数年、「企業＋（プラス）合作社（協同組合）＋農家」の生産モデルを導入し、アミガサタ