HYBEの傘下レーベル・JCONICが手掛ける新世代J-POPボーイズグループ・aoen（読み：アオエン）が、きょう18日に2ndシングル「秒で落ちた」をリリース。それに先立って、オリコンニュースでは、メールインタビューを実施した。【後編】では、aoenの現在地、aoring（ファンネーム）への想い、47都道府県ツアーへの意気込みを語る。【写真】個性光る！aoenメンバーソロカット■新曲「秒で落ちた」は“J-POPとは何か”の答え「グルー