ドリームワークス・アニメーションが製作する世界的人気キッズ向けアニメシリーズ『ギャビーのドールハウス』の初映画化作品『ギャビーのドールハウス ザ・ムービー』が、日本でも3月13日より公開中。このたび、本作から人気声優・早見沙織が吹替を担当した“サンフラワー”が歌声で魔法をかける本編シーンが解禁された。【動画】早見沙織の歌声でギャビーたちが大変身本シリーズは、主人公の少女ギャビー（吹替：小澤美優）が