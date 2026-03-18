日本テレビ系「情報ライブミヤネ屋」（月〜金曜午後1時55分）を卒業すると発表した気象予報士の蓬莱大介氏が18日までにXを更新。同番組の司会を務めるフリーアナウンサー宮根誠司への感謝をつづった。蓬莱氏は「3／27をもってミヤネ屋を離れます」とあらためて報告。「15年間、宮根さんと打合せなしのかけあい天気予報やりました15年もですよ！是非、褒めてもらいたい」とユーモアまじりに振り返り、「でも、宮根さんのような