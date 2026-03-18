タレント・辻希美（38）の夫でタレントの杉浦太陽（45）が18日、都内で行われた「トヨタの子供見守りGPS『SayuU（サユー）』新モデル発表会」に登壇。登場した子役のまさかのハプニングに“神対応”を見せた。【全身ショット】12キロ増量…？長男のために”変身”した杉浦太陽トヨタ自動車が発売する子どもの安全と親の安心をつなぐ見守りGPSサービス「SayuU（サユー）」の新モデル発表にともない、杉浦と、一般財団法人日本自