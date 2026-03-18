シンガー・ソングライターのナオト・インティライミ（46）が18日、自身のXを更新。ベネズエラのワールド・ベースボール・クラシック（WBC）優勝に納得した。この日WBC決勝米国対ベネズエラ戦が行われ、ベネズエラが3−2で米国を破り初優勝を飾った。ナオトは「ベネズエラ優勝！そりゃ強いわけなのよ」とつづると、「世界挑戦のため、マイアミにも拠点があり住んでるから分かるが、実はここマイアミはベネズエラ人たっくさん住んで