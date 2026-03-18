元AKB48でタレントの高橋みなみが18日、TBS系「ひるおび」（月〜金曜午前10時25分）に出演。トランプ米大統領が17日に自身のSNSで、イランへの軍事作戦について「誰の助けも必要ない」などと投稿していたことについて、冷たく突き放した。「そもそもちゃんとトランプさんが各国と話して、合意の上で今回の戦争をしているというわけではないので。勝手に始めたこと」と高橋は今回の経緯について自分の言葉で表現した。さらに「それ