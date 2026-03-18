将棋の藤井聡太王将（竜王、名人、王位、棋聖、棋王、23）に永瀬拓矢九段（33）が挑戦する「囲碁将棋チャンネル ALSOK杯第75期王将戦七番勝負」第6局が3月18日、愛知県名古屋市の「名古屋将棋対局場」で指されている。シリーズの行方を左右する緊迫した大一番の中、昼食休憩が明けて対局が再開された直後、盤に向かう永瀬九段の様子に“異変”が見られ、視聴者の視線を釘付けにする一幕があった。【映像】“新アイテム”を使用す