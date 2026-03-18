今年1月に第1子出産を発表した元NMB48でタレントの吉田朱里（29）が18日、自身のインスタグラムを更新。3月31日放送のMBS「よんチャンTV」（月〜金曜後3・40）で仕事復帰することを報告した。吉田は「マネージャーさん達が来てくれた娘、初対面」と、マネジャーと愛娘が初対面を果たしたことを明かし、「そしてお仕事復帰日は3/31の よんチャンTVからになりました」と伝えた。吉田は「よんチャンTV」の火曜レギュラーを務め