シンガー・ソングライター崎山蒼志（23）が18日、Xを更新。自身の心境をつづった。崎山は「こんなにおかしな世の中で正気を保つ事で精一杯。いや、正気も保ててないかも。どうにか」と述べた。具体的に何についてのことについてか、などは言及していないが、米イスラエルによるイラン攻撃を発端とした世界情勢の緊迫化や、トランプ米大統領との対談を控えた高市政権の対応や今後の日米関係がどうなるか分からないことなどから、SNS