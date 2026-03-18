18日の参議院予算委員会で、立憲民主党の杉尾秀哉議員が、イラン情勢をめぐる問題を取り上げた。【映像】「答弁ズレてる」の瞬間（実際の様子）杉尾議員はまず、トランプ大統領からホルムズ海峡に自衛隊の艦船を派遣するよう要請があったかどうかについて「ちょっと通告しておりませんが、さきほど小泉防衛大臣が『正式な要請はない』とおっしゃいましたが、非公式な打診はあったということですか？」と質問。これに対し小泉