5子の父で、タレントの杉浦太陽さんがトヨタの見守りGPS「SayuU（サユー）」の新モデル発表会に登場しました。 【写真を見る】【 杉浦太陽 】 「パパはウルトラマンなのに、なんでそんなに細いの？」長男の一言にショックで筋トレを開始 → 結果「腕相撲大会で負けたことがない」新モデル「SayuU2」は、GPSとしての機能以外にも通話や子どもの危険な行動を検知・記録し、親子での振り返りをすることが可能になっています。&