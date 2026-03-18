タレントで実業家の紗栄子（39）が18日、インスタグラムを更新。心配されていた仔馬を引き取ったことを明かした。栃木県大田原市で牧場「NASU FARM VILLAGE」を経営する紗栄子は、「みんなが心配していたあの仔馬」と書き出し、仔馬と撮影した写真を複数アップ。「私に出来ることはじめているからね」と明かし、「いまはまだバタバタしているから、改めて報告させてね」とつづった。紗栄子は詳細を記してはいないが、SNSで拡散され