ママさんが腹痛で苦しんでいる時、赤ちゃんとワンコが体に乗ってきて…？赤ちゃんとワンコの可愛い姿と優しい行動が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で5万2000回を超えて表示されています。 【動画：腹痛で苦しむ母親→休んでいたら『赤ちゃんと犬』がやってきて…とんでもなく尊い『温めてくれる光景』】 ママが腹痛で苦しんでいたら… Threadsアカウント「kuuuuu920」に投稿されたのは、赤ちゃんとワンコの優しさを感じる光景