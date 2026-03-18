可愛すぎるボーダーコリーの子犬の姿が反響を呼んでいます。話題となっている投稿は記事執筆時点で10万1000回再生を突破し、「なにこの可愛い生き物は…」「抱きしめたくなる」「かわいいかわいいかわいい」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：初めて『動物病院』にやってきた子犬→待合室で怖くなってしまい…『恐怖で泣いちゃう光景』】 待合室で怖くなってしまい… TikTokアカウント