タレントの小倉優子が17日に自身のアメブロを更新。仕事へ行く前に、中学生の長男のために用意した昼食を公開した。この日、小倉は「お昼ご飯を置いておいて、私は仕事へ！！」と切り出し「カジキのソテーにしました」と長男のために用意した昼食の写真を公開。「カロリーを高くしたいので、バター醤油のソースにしました」と味付けの工夫についても説明した。また、長男について「3月はほぼ授業がなくて、部活があるから学校へ行