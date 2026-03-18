人気恋愛バラエティ番組『あいのり』（フジテレビ系）に出演していたブロガーの桃が17日に自身のアメブロを更新し、ハプニングに見舞われつつも、長崎県佐世保市にある『ハウステンボス』に家族で訪れ、最高な夜を過ごしたことを報告した。この日、桃は宿泊先について「私が選んだホテルは、ホテルヨーロッパというホテル！！！」と報告。「インスタのリールで見た、船に乗ってチェックインが出来る！っていうのが、すごく素敵だな