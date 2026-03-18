イラン情勢の緊迫が続く中、石川県内のレギュラーガソリンの平均小売価格は、1リットルあたり191円に達しました。この1週間で30円近く値上がりし、過去最高値を更新しました。石油情報センターは18日、16日時点の都道府県別のガソリン価格を公表しました。石川県内のレギュラーガソリン1リットルあたりの平均小売価格は、191円となりました。去年4月につけた189円30銭を上回り、2004年6月の調査開始以降、過去最高値となりました。