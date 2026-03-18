今月6日、富山駅近くの繁華街で女性が腹を刺された事件で、警察は現場にいた知人の男を18日、殺人未遂の疑いで再逮捕しました。18日に再逮捕されたのは自称・富山市今泉西部町の無職、下崎幸彦容疑者（69）です。富山中央警察署によりますと、下崎容疑者は今月6日の午後4時ごろ、富山市内の飲食店で40代の知人の女性の腹部などを包丁で複数回刺し、殺害しようとした疑いです。女性は命に別条はないということです。下崎容疑者は現